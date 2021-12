Marco Belli protagonista al Ranch di Valentino Rossi

La 100 km dei Campioni è un grande appuntamento per gli appassionati di moto. Il livello è altissimo, ma soprattutto si “gioca” in casa di Valentino Rossi, al MotoRanch di Tavullia.

Proprio il “Dottore” è il padrone di casa di questo evento, giunto alla settima edizione, che vede in sella 42 campioni – per 21 coppie in gara – delle due ruote motorizzate, dalla MotoGp alla SuperBike, ma anche motocross e altro.

Tra i protagonisti del weekend del 4 e 5 dicembre c’è stato anche il varesino Marco Belli, che ha corso in coppia con Alessandro Gramigni. Per loro un diciassettesimo posto finale.

A vincere la competizione sono stati Valentino Rossi e il fratello Luca Marini.