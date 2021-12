Matteo Della Bordella presenta “Greenland”, il documentario sull’impresa in Groenlandia

L’inesplorato e selvaggio paesaggio dell’estremo Nord, il fascino dei ghiacciai e del silenzio e i giochi di luci sulle spettacolari acque dell’Oceano Atlantico sono la cornice naturale della recente impresa di Matteo Della Bordella, alpinista malnatese e atleta del Team Vibram.

La sua ultima spedizione in Groenlandia, con i compagni di avventura Silvan Schüpbach e Symon Welfringer, è stata ripresa ed è diventata un documentario diretto da Fulvio Mariani dal titolo “Greenland – An adventure by Matteo Della Bordella, Silvan Schüpbach and Symon Welfringer”.

Il trailer del film, presentato ieri – martedì 14 dicembre – in anteprima presso il Vibram Connection Lab – spin-off dell’azienda dedicato allo sviluppo di progetti innovativi, interdisciplinari e di comunicazione – è già sul canale YouTube di Vibram, mentre il documentario integrale sarà disponibile alla visione a partire dalla prossima primavera.

Il cortometraggio è una vera e propria esperienza alpinistica esplorativa della durata di 25 minuti che documenta l’avventura intrapresa da Matteo e dai suoi compagni: i 350 km percorsi in kayak tra andata e ritorno dal Mythics Circque l’area più remota della Groenlandia, l’apertura di due nuove vie, tra cui la seconda ascensione assoluta sulla Siren Tower, e un’esperienza esplorativa by fair means, stile di alpinismo essenziale, concreto e leggero che si è conclusa con la scalata di una parete di 440 metri sulla Paddle Wall.

La serata con protagonista Matteo Della Bordella è stata il primo di una serie di appuntamenti che costelleranno il Vibram Connection Lab di via Voghera 11 a Milano con una serie di talk, incontri e mostre dedicati al mondo dell’avventura, dell’outdoor e della montagna insieme a ospiti esclusivi anche per il 2022.