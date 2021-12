I migliori ferri da stiro 2022

Prima o poi arriva il momento in cui il proprio ferro da stiro diventa un ferro da sostituire, magari perché troppo vecchio o perché si è rotto per i motivi più disparati. In questi casi la prima domanda che ci si pone è la seguente: quale ferro da stiro acquistare? Ebbene, contrariamente a come si pensa in generale, non è semplice dare una risposta al quesito. Sul mercato, infatti, esistono tantissime tipologie di ferri da stiro, ognuno con le proprie caratteristiche e peculiarità. Pertanto, per non commettere errori, è sempre consigliabile scegliere il ferro da stiro in base alle proprie necessità.

La lista dei ferri da stiro

Come sopra precisato, nel mercato esistono tantissimi brand che operano in questo specifico settore, tuttavia, onde evitare spiacevoli sorprese è sempre consigliato puntare su ferri di alta qualità come ad esempio i ferri da stiro Rowenta, particolarmente performanti, o di altri brand storici e affidabili.

Ecco una lista dei migliori modelli presenti in commercio:

Rowenta Eco Intelligent

Nella lista dei migliori ferri da stiro da acquistare non è possibile non fare cenno al Rowenta Eco Intelligent, ovvero il primo ferro di casa Rowenta dotato di tecnologia avanzata. Le sue caratteristiche principali? Si tratta di un ferro con piastra Microsteam400 3De, per una diffusione del vapore ottimale e un uso energetico ottimizzato, con potenti prestazioni del vapore, un design ecologico costituito fino al 30% da materiale riciclato e sistema anticalcare.

Rowenta Effective

Al secondo posto della lista si piazza un altro ferro di casa Rowenta, ovvero il ferro da stiro Effective. Questo particolare elettrodomestico è caratterizzato dalla funzione Autostream il quale garantisce risultati davvero performanti. Tutto questo è possibile perché il ferro rilascia la giusta quantità di vapore e di calore per una stiratura ottimale ed efficiente, facile e veloce.

Philips PerfectCare Compact GC7844/20

Un altro ottimo ferro da stiro da poter prendere in considerazione è quello di casa Philips. Si tratta di uno strumento piuttosto compatto il cui peso supera di poco i 3 kg e garantisce un colpo vapore di circa 400 g, il che garantisce una estrema facilità nello stirare gli indumenti, anche quelli con tante pieghe.

Rowenta DW6040 Eco Intelligent

Un altro ferro da stiro da prendere in considerazione nella scelta è il Rowenta DW6040 Eco Intelligent. Si tratta di un ferro da stiro performante come quelli sopra richiamati. Anche quest’ultimo, infatti, ha una notevole potenza (ben 2500 W anziché 1700 W come molti altri simili). Tale potenza permette di regolare manualmente il getto di vapore, il che consente di utilizzare meno energia e risultati di stiratura perfetti, grazie alla tecnologia Eco Steam. Inoltre, non è possibile non fare un breve cenno alla funzione di spegnimento automatico del ferro. Il che significa che il ferro, quando viene appoggiato in verticale va in modalità attesa dopo circa otto minuti.

Polti Vaporella 505 Pro

Uno dei modelli di ferro da stiro con caldaia più acquistato. Il suo punto forte è la piastra in alluminio, che attraverso il suo getto di vapore potente è in grado di eliminare anche le pieghe più ostinate e stirare perfettamente anche i capi e i punti più difficili. Tuttavia, la potenza è di solo 1700 W, ciò significa che impiega diversi minuti a raggiungere la temperatura.