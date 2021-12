A Montegrino il 12 dicembre per festeggiare insieme l’arrivo di un magico Natale

L’appuntamento è per domenica 12 dicembre: dalle ore 14:30, presso piazza Dante Girani, vi aspettano tanti momenti. Dall’arrivo di Babbo Natale, a cui i bimbi potranno consegnare le letterine, al laboratorio di falconeria, e per chi volesse viversi a pieno lo spirito del Natale, sarà possibile faro un giro a cavallo. In questa occasione, per la prima volta, gli asili di Bosco e Montegrino presenzieranno con dei loro mercatini. Alle ore 16:00 si terrà l’inaugurazione del presepe realizzato da volontari del paese presso il lavatoio e, alle ore 17:00, per chiudere in bellezza, l’albero in piazza verrà accesso. E non vi preoccupate, la Pro Loco ha pensato a tutto: pandoro, panettone, vin brulè e cioccolata calda vi attendono, per festeggiare insieme l’arrivo di un magico Natale!

«Buone feste a tutti», augurano dalla Pro Loco di Montegrino.