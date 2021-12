Una passerella intorno al lago di Ghirla

Risorse per un valore complessivo di 805.000 euro sono state messe a disposizione del Comune di Valganna. E’ quanto previsto dalla Manovra di Bilancio di Previsione 2022-2024, approvata ieri dal Consiglio regionale della Lombardia.

Gli interventi, fortemente voluti dal Consigliere Giacomo Cosentino, presidente del gruppo di Lombardia Ideale, riguardano ulteriori fondi per la realizzazione di una passerella ciclopedonale attorno al Lago di Ghirla (385.000 euro) e importanti lavori di messa in sicurezza di alcune zone spesso colpite particolarmente da eventi atmosferici.

Di queste fanno parte la manutenzione straordinaria della Piazza Perucchetti, necessaria a seguito dell’erosione causata dal sottostante torrente “Boggione” (200.000 euro), dell’area boschiva comunale sovrastante via della Gesiola (120.000 euro) e del tratto finale del torrente “Tre Lago” (100.000 euro) nei pressi del campeggio e del maneggio di Ghirla.

«Sono davvero molto felice – commenta il consigliere Cosentino – perché durante l’approvazione del Bilancio di Regione Lombardia sono riuscito a far stanziare, grazie a una stretta collaborazione con la Giunta, ingenti risorse per il finanziamento di progetti importanti e di grandi utilità che ci sono pervenuti da diversi Comuni del Varesotto, tra cui quello di Valganna. Dalla passerella ciclopedonale sul Lago di Ghirla alle opere di messa in sicurezza del territorio – aggiunge l’esponente di Lombardia Ideale – Regione si dimostra ancora una volta sensibile e pronta nel giusto sostegno ai piccoli Comuni e alle nostre splendide valli».