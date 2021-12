“Pioggia di fondi per la provincia di Varese”

«Grazie a un ordine del giorno al Bilancio di previsione, di cui sono primo firmatario, arriveranno sul nostro territorio quasi 2 milioni di euro per opere importanti legate alla mobilità e alla messa in sicurezza delle strade». Così Marco Colombo, Vicepresidente della I Commissione Programmazione e Bilancio di Regione Lombardia e Consigliere regionale della Lega, promotore di un ordine del giorno che stanzia ingenti risorse a favore di una serie di opere specifiche per il territorio.

«Abbiamo previsto innanzitutto ben 950mila euro per la realizzazione della pista ciclopedonale nel comune di Brebbia, e un altro stanziamento di 160mila euro per la manutenzione straordinaria di via Europa, a Samarate, con la realizzazione una di pista ciclabile. Un impegno, questo, che va nella direzione che Regione Lombardia sta portando avanti ormai da anni a favore della mobilità dolce ed ecologica, con ovvie ricadute a favore della fruizione turistica del nostro territorio» sottolinea Colombo.

«Nel documento che ho presentato – continua il Consigliere regionale – non mancano però finanziamento anche per altri comuni, come i 250mila euro per la manutenzione straordinaria di piazza Mercato a Cairate, 150mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade nel comune di Mornago, altri 150mila euro per la manutenzione di viale Europa a Morazzone e, quindi, sempre 150mila euro per la sistemazione della strada del San Martino a Mesenzana».

«Interventi importanti per garantire un livello di sicurezza e una situazione di decoro adeguati per i cittadini, oltre che per rilanciare il territorio all’insegna della mobilità sostenibile, nel caso delle due piste ciclopedonali» conclude Colombo.