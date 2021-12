Più di 200 partecipanti al Bioblitz in difesa della brughiera

Più di 200 persone hanno partecipato domenica mattina al Bioblitz a Lonate Pozzolo per chiedere l’inserimento della Brughiera Sud di Malpensa nei siti Natura 2000. Tanti gli esperti e gli appassionati presenti, a conferma del valore naturalistico dell’area.

La manifestazione promossa da LifeDrylands ha coinvolto numerose associazioni impegnate nello studio e nella difesa della natura.

Gli esperti ( botanici, ornitologi, entomologi, lichenologi etc ) hanno spiegato con passione e grande compentenza scientifica la necessità di conservare la brughiera, già ridotta notevolmente con l’urbanizzazione delle aree circostanti ed ora minacciata dal progetto dell’espansione dell’area cargo dell’areoporto di Malpensa.

Tra gli uccelli molto importante la conservazione del Succiacapre che nella brughiera ritrova il perfetto habitat riproduttivo e l’Averla piccola. Non trattandosi di specie svernanti alla nostra latitudine, non è stato ovviamente possibile osservarle in questa giornata.

Presente invece la libellula Sympecma paedisca detta anche Invernina delle brughiere, che uno degli entomologi ha individuato e fotografato: specie rara e sempre più in declino in tutta Europa è protetta ai sensi della Direttiva Habitat (Direttiva 43/92/ CEE), Allegato IV. Molto interessanti gli interventi degli altri studiosi che hanno spiegato anche la necessità di intervenire sulla diminuzione del disturbo acustico e di aumentare gli sforzi per mantenere la brughiera anche in vista dei #cambiamenticlimatici che addirittura rischiano di cancellarla.

