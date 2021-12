“Il più forte”: in mostra a Milano le foto inedite di Adriano Celentano

Un mese dedicato ad Adriano Celentano, “Il più forte”. Venerdì 7 gennaio sarà inaugurata a Milano la mostra di immagini dedicata al “Molleggiato” e allestita nella sede dell’Archivio Fotografico Ferraina in via Muzio Scevola 4 a Lambrate.

A disposizione del pubblico saranno esposti un centinaio di scatti inediti del celebre cantante, attore e showman che proprio nel giorno dell’Epifania compirà 84 anni. Le fotografie sono state scattate in diversi contesti tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta e sono quindi state stampate con un sistema artigianale analogico in diversi formati.

«Non è a parer nostro una iperbole il titolo di questa mostra. Anzi, lo abbiamo reputato molto concreto, reale e doveroso – scrive nella presentazione Giuseppe Ferraina – Quando Adriano Celentano esordì con “Il tuo bacio è come un rock” nel 1959, si fermarono letteralmente gli orologi. Il grande pubblico rimase folgorato e le case discografiche investirono su di lui rispedendo al mittente un certo Elvis Presley. Basta solo questo per dirvi: uno così come lo definireste se non il più forte?».

La rassegna resterà aperta fino al 3 febbraio dal lunedì al sabato tra le 11 e le 13 e tra le 17 e le 20; per prenotazioni si può contattare il numero 347-7686415 oppure scrivere all’indirizzo archlucioforte@archivioferraina.com.