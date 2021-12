Il presepe vivente di Varese 2021 è “una notte splendida”

Una notte splendida è la notte che Luca l’evangelista racconta nei primi capitoli del suo Vangelo, un racconto straordinario che testimonia la nascita del bimbo di Betlemme, il Salvatore.

Luca non incontra Gesù: ne conosce la storia attraverso San Paolo e così si fa tramite, esattamente come succede a chi da anni organizza a Varese il presepe Vivente, nel riportare la natività nella piazza principale della città sul sagrato della Basilica di San Vittore.

Un sagrato che si fa palcoscenico per la ventiduesima volta e che coinvolge i gruppi guide scout di Aggs Varese 2, tanti volontari e vari artisti che si mettono a servizio di questo gesto di carità legato alla campagna “tende di Natale” di Avsi, fondazione volontari per il servizio internazionale.

L’attrice Sarah Maestri, Giancarlo Ratti, Betty Colombo, Selene Scarpolini e Carlo Pastori e ancora il maestro Giacomo Mezzalira e Ferdinando Baroffio, insieme al regista Andrea Chiodi e ai tanti volontari daranno vita ad una “Notte splendida” il racconto in quadri attraverso i passaggi dei vangeli letti dagli stessi ragazzi di Aggs.

Tanti i segni presenti in questa edizione: prima un villaggio che dalle 15 animerà le vie intorno alla Basilica raccontando di come l’arte e la letteratura si sono fatte testimoni del racconto della Natività, esattamente come Luca nei Vangeli che verranno narrati in piazza San Vittore alle 17.

In piazza ci sarà un grande albero di Natale, l’albero dell’Eden, che, come nell’antica tradizione, veniva messo di fronte alle chiese carico di mele per ricordare che l’imminente Natale del Signore ci libera dal peccato originale.

L’ appuntamento è per giovedì 23 dicembre dalle 15 nelle vie attorno alla Basilica di San Vittore, alle 17 Sacra rappresentazione.