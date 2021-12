A che punto è l’accordo fiscale sui frontalieri

Anche l’Italia accelera sull’accordo relativo alla tassazione dei lavoratori frontalieri. L’intesa è attualmente ancora nella fase di ratifica da parte di Italia e Svizzera.

Ma nella giornata di oggi si è compiuto un nuovo importante passo avanti: il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di legge di ratifica dell’intesa siglata il 23 dicembre dello scorso anno.

A questo punto il documento, che nei giorni scorsi ha ricevuto anche il via libera della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati elvetico, dovrà passare nel nostro Paese, l’esame delle Commissioni e poi del Parlamento. Un iter articolato come è articolata la questione da regolare.

L’approvazione definitiva del documento è dunque attesa per il prossimo anno, compatibilmente con il confronto su altri temi che riguarderanno ulteriori aspetti come la tassazione e la franchigia fiscale. Se tutto procederà come previsto il nuovo accordo fiscale, che sostituisce quello bilaterale del ’74, potrebbe entrare in vigore intorno al 2023.