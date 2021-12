Regolarmente aperto l’allacciamento di Gallarate sulla A8.

Sulla A8 Milano-Varese, sono state annullate le chiusure del tratto compreso tra Solbiate Arno e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, da Varese verso Milano e Diramazione Gallarate-Gattico, che erano previste nelle due notti consecutive di giovedì 9 e venerdì 10 dicembre.

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano.