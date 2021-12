Sul lungolago di Ispra una passeggiata dell’amore: il Cai Luino propone un’escursione

Domenica 19 dicembre il Cai Luino propone una piccola escursione alla scoperta di questa passeggiata , costituita non solo da bei panorami, ma anche da belle e suggestive parole: quelle delle poesie riprodotte sulle piastrelle che decorano un muretto proprio all’inizio del percorso.

Il soggetto delle poesie è…lo indovinate? L’amore ! In tutte le sue forme, in tutte le sue infinite sfumature di sensazioni , struggimenti e fantastiche emozioni.

Tempo h4.00 – Dislivello 180m – difficoltà E – Km 10.500

Accompagnatori Gianluigi 3356192247 – Gianni 3387768131

h. 8:20 ritrovo presso posteggio Porto Nuovo

h8:30 partenza

h 15:30 – rientro

Pranzo al sacco, abbigliamento e calzature adeguate.

Per iscriversi: lo svolgimento dell’escursione dovrà seguire le regole del DPCM e del CAI quali, il green pass, numero massimo di partecipanti concesso, il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste. Le richieste di iscrizione alla escursione dovranno essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it, da lunedì 13 dicembre ore 9:00 a mercoledì 15 dicembre ore 18:00 solo per soci CAI Luino e da giovedì 16 ore 9:oo a venerdì 17 dicembre ore 18:00 anche per soci di altre sezioni, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione.

In caso di rinuncia alla partecipazione si prega di avvisare tempestivamente con email a cailuino@cailuino.it in modo da favorire i soci messi in lista oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti citati sopra.

In caso di meteo avverso escursione annullata.