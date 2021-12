In Svizzera contagi e ricoveri in aumento, ma al momento nessuna ulteriore restrizione

Casi e ospedalizzazioni in aumento in Svizzera ma per ora non ci saranno ulteriori provvedimenti restrittivi.

E’ quando ha comunicato il Consiglio federale che oggi, venerdì 31 dicembre, ha indetto una teleconferenza straordinaria per fare il punto dell’evoluzione epidemiologica.

La sintesi dell’incontro è che in Svizzera la situazione negli ospedali è preoccupante ed è difficile predire come si evolverà nei prossimi giorni. Si prevede che i contagi e i ricoveri continueranno ad aumentare, ma non si sa ancora quante delle persone ospedalizzate necessiteranno di cure intensive. Inoltre, non può ancora essere valutato con sufficiente precisione l’impatto delle restrizioni decise il 17 dicembre.

Pertanto, al momento, il Consiglio federale rinuncia ad adottare ulteriori provvedimenti.

Un pacchetto di restrizioni è tuttavia già pronto; se dovessero emergere nuovi dati sulla variante Omicron o se la situazione negli ospedali dovesse peggiorare in modo significativo, il Consiglio federale potrà intervenire rapidamente.