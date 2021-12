Torna il gioco delle bocce a Castellanza, inaugurato il campo al parco del Buon Gesù

Doppia inaugurazione questa mattina a Castellanza. Al parco del Buon Gesù è stato aperto il campo di bocce, che arricchisce l’offerta sportiva e del tempo libero dell’area verde e, in via Canova (al confine con Legnano), il nuovo parcheggio pubblico, molto utile in una zona fortemente trafficata e gravata dalla presenza di diversi ristoranti.

Il sindaco Mirella Cerini ha voluto presenziare ad entrambi i tagli del nastro, frutto delle opere di compensazione per la realizzazione di una centrale di cogenerazione all’interno del polo chimico castellanzese: «Il campo da bocce risponde ad un’esigenza manifestata dagli appassionati di questo sport che ho scoperto essere molto divertente – ha detto dopo una serie di lanci di bocce sul nuovo campo in sintetico – certamente non risolve il problema che si è creato con la chiusura dei campi al Pala Borsani ma è un primo passo».

I tesserati della Valle Olona, società nata dalle ceneri del sodalizio castellanzese, al momento giocano nei campi coperti di Marnate che, però, avrebbero bisogno di una ristrutturazione: «Se i comuni della Valle si mettono insieme ci sono buone possibilità di poter ottenere finanziamenti dalla federazione e trasformare i campi di Marnate in centro federale» – spiegano i componenti del gruppo bocciofilo. «Iniziamo un percorso» – ha chiosato il sindaco, accompagnato dall’assessore Claudio Caldiroli e dal consigliere delegato allo Sport Gigi Croci.

Per il parco del Buon Gesù ci saranno altre novità in un futuro non lontano, a partire dal relamping, la sostituzione dell’illuminazione con lampade a led più performanti che verrà fatta nelle prossime settimane «magari aggiungendo un punto luce proprio in prossimità del campo e una telecamera di sicurezza per evitare che qualcuno faccia danni» – spiegano dal Comune. L’amministrazione sta inoltre valutando la possibilità di realizzare percorsi pedonali per rendere il parco più fruibile anche da camminatori e runners.

Inaugurato, infine, il parcheggio di via Canova, piccola traversa al confine con Legnano dove la fame di parcheggi è grande anche a causa del forte flusso di automobili favorito dalla presenza di diversi ristoranti.