Un regalo per tutti i bambini sotto l’albero di Natale solidale della Croce Rossa Valceresio

In Valceresio torna anche quest’anno l’albero solidale della Croce Rossa Valceresio per donare a tutti i bambini il regalo più bello: un sorriso nel giorno di Natale.

Fino al 19 dicembre chiunque potrà acquistare un dono – un giocattolo nuovo – e lasciarlo, magari accompagnato da un bel bigliettino, all’entrata della sede della Croce Rossa Valceresio, dove ci sono l’orso Red e l’albero di Natale.

I volontari della Croce Rossa consegneranno i regali ai bambini delle tante famiglie in difficoltà economica che sono seguite e supportate grazie alla generosità dei tanti cittadini della Valceresio che contribuiscono alle campagne solidali della Croce Rossa.

Inoltre per sostenere le attività della Croce Rossa Valceresio, è possibile acquistare i biglietti della lotteria “Aspettando la Befana” che mette in palio dieci premi, con estrazione mercoledì 5 gennaio.

L’iniziativa quest’anno contribuirà alla campagna di raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza. I biglietti si possono trovare presso la sede di via Matteotti in orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì.