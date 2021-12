Vacanze al caldo? Ecco le mete esotiche dei “corridoi turistici covid free”

Vacanze di Natale tra gli atolli delle Maldive oppure ad ammirare la barriera corallina a Sharm El Sheik? Fino al 31 gennaio 2022, grazie all’ordinanza del Ministro della Salute che istituisce i corridoi covid free, è possibile raggiungere per motivi turistici alcune delle mete esotiche più ambite durante il periodo delle ferie invernali.

Rientrano nei “Corridoi turistici Covid-free” «tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale, finalizzati a consentire la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate, secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonee a garantire il rispetto dei protocolli contenuti nel documento “Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free”, allegato all’Ordinanza 28 settembre 2021».

Attenzione però, non rientrano in questa categoria i viaggi “fai da te” ma solo quelli «organizzati e gestiti da operatori turistici». Non è possibile dunque prenotare autonomamente volo e hotel online, ma occorre appoggiarsi a un operatore che dovrà assicurare il rispetto delle misure di sicurezza contenute nel documento “Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID_19 nei corridoi turistici Covid-free”.

Se il viaggio che si intende effettuare non rientra nella tipologia di “Corridoio turistico Covid-free”, continuano ad applicarsi le regole previste per i Paesi dell’Elenco E (divieto di spostamento per motivi turistici, obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento al rientro in Italia)».

I “Corridoi turistici Covid-free” sono operativi verso: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam).

Maggiori informazioni e il dettaglio delle regole da seguire anche per questo tipo di viaggi sul sito di Viaggiare sicuri