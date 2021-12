Vandalismi a Busto Arsizio contro i pacchi per i bisognosi

Due scorribande la stessa notte. Atti vandalici che hanno colpito la comunità di Busto Arsizio nelle parrocchie di Borsano e Sacconago. Nel mirino i pacchi per le famiglie bisognose nella settimana di Natale, una sessantina, vicenda che lascia l’amaro in bocca dal momento che le persone che si sono rese responsabili del fanno non hanno rubato ma aperto i pacchi Caritas destinati proprio alle famiglie più bisognose. Si tratta di scorrerie fatte con l’effrazione.

Galleria fotografica Vandali e ladri rubano pacchi di Natale in parrocchia a Borsano 4 di 7

La prima al centro anziani “Gioacchino e Anna“ dove è stata scardinata una porta nella notte e aperti diversi pacchi. Sono state avvisate le forze dell’ordine che stanno cercando di fare luce sull’accaduto.

Sempre nello stesso frangente si è verificato un fatto analogo a Sacconago alla “San Vincenzo“ una realtà associativa nata a fine Ottocento che si occupa del sostegno ai bisognosi. Anche qui grande amarezza da parte dei volontari che hanno messo anima e cuore nella raccolta dei generi alimentari.

La polizia si sta occupando del caso e anche il sindaco Emanuele Antonelli si è messo in contatto con le realtà colpite