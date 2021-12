L’appello dopo i vandalismi: “Il 23 dicembre donate cibo per la cena di Natale solidale e per rifare i pacchi distrutti”

È l’appello ad una solidarietà extra quello che arriva dai giovani volontari che da anni si occupano di organizzare la grande cena di Natale per i più poveri a Busto Arsizio. Dopo i vandalismi che hanno colpito alcune realtà benefiche a Busto Arsizio, l’appuntamento del 23 dicembre per la raccolta di cibo si arricchisce infatti dalla volontà di ripristinare i pacchi danneggiati.

«Noi da sempre consegniamo il cibo in eccedenza alla “San Vincenzo” -spiega Matteo Vago, uno degli organizzatori dell’iniziativa- e così quest’anno lanciamo un appello per donazioni extra da consegnare già direttamente a loro». L’appuntamento è dunque quello del 23 dicembre dalle 18 alle 20 presso l’oratorio di Sacconago in via Ortigara 46 a Busto Arsizio.

In questa occasione si raccoglierà dunque sia il cibo già cucinato per per la cena di Natale solidale e anche a lunga conservazione per rifare i pacchi vandalizzati.

Una manifestazione di vicinanza ai più bisognosi che anno dopo anno ha acceso la solidarietà di tantissime persone che hanno partecipato a questa iniziativa, anche da molto lontano, come dimostrano le donazioni per la cena arrivate già nello scorso weekend. E per la quale quest’anno viene richiesto uno sforzo extra.

Per qualunque dubbio o richiesta di chiarimenti, è possibile contattare il numero 3462281305.