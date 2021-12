Torna la cena di Natale soldiale di Busto Arsizio: “Portateci il cibo, noi lo cucineremo e consegneremo a chi è in difficoltà”

Non si era fermata nell’anno del covid e non si fermerà neanche quest’anno. La macchina della grande Cena di Natale solidale di Busto Arsizio si rimette in moto con l’obiettivo di sempre: diffondere la felicità del 25 dicembre condividendo idealmente un posto a tavola con qualcuno che purtroppo non si può permettere il pranzo di Natale. Ma quella che era nata come una “cena degli avanzi” a cui tanti bustocchi partecipavano, donando piatti già pronti il giorno di Natale, in tempi di pandemia dovrà cambiare ricetta.

Così anche quest’anno verrà organizzata una raccolta di cibi da preparare, cucinare e consegnare che si articolerà in due giornate. Il 18 dicembre, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, verrà ritirato cibo a lunga conservazione (pasta, cibo in scatola, latte a lunga conservazione, olio, dolci…) mentre il 23 dicembre, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 verrà ritirato sia il cibo a lunga conservazione ma soprattutto il cibo già cucinato che le persone ci vorranno donare. Il luogo sarà sempre lo stesso, l’oratorio di Sacconago (via Ortigara 46).

«Il cibo che raccoglieremo seguirà due strade distinte -spiega uno degli organizzatori, Matteo Vago-. Una parte (principalmente quella già cucinata), verrà scaldata, inserita in vaschette e verrà distribuita alle persone senza fissa dimora presso la stazione FS di Busto Arsizio; la parte restante (il cibo a lunga conservazione, ma anche alcuni piatti congelati) verrà messa in scatoloni e verrà donata alle famiglie in difficoltà che ci verranno indicate dalle associazioni caritatevoli della città. Quest’anno ritiriamo anche assorbenti femminili (che sono un costo “obbligato” per le donne) e cibo per i bambini più piccoli, che condivideremo con l’associazione “La Fonte” di Gallarate, che aiuta le famiglie con figli piccoli in difficoltà».

Una manifestazione di solidarietà che anno dopo anno ha acceso la solidarietà di tantissime persone che hanno partecipato a questa iniziativa anche da molto lontano.

Per qualunque dubbio o richiesta di chiarimenti, è possibile contattare il numero 3462281305.