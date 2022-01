90 anni di Settimana Enigmistica e anche Leggiuno festeggia

La Settimana enigmistica il 23 gennaio compie novant’anni. Un risultato importante per una delle riviste più famose d’Italia. Chi non ha mai trascorso un pomeriggio (magari d’estate sotto l’ombrellone) immergendosi nei suoi rompicapi? Oppure non si è buttato a capofitto per affrontare i cruciverba realizzati dai più famosi enigmisti? Forse non tutti sanno che… nella storia del periodico fondato a Milano dall’ingegnere sardo Giorgio Sisini trova uno spazio anche il piccolo paese di Leggiuno.

Il fondatore della Settimana enigmistica era infatti proprietario di una villa ad Arolo, proprio sulla riva del Lago Maggiore. Sisini aveva acquistato l’abitazione nella prima metà del XX secolo, e ora appartiene ai suoi familiari.

A raccontare questa storia in occasione del compleanno della Settimana enigmistica è stata l’associazione storico culturale Lezedunum. Sulla sua pagina Facebook dell’associazione si può trovare anche una fotografia, che mostra come appariva la villa all’epoca.