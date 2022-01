Addio Fabio Mondora: il commosso commiato di Varese al suo vicequestore

“Fabio è stato un seme di bene che ha fatto crescere chi ha avuto il privilegio di lavorare fianco a fianco. Un esempio per tutti noi” così è stato descritto Fabio Mondora, il vicequestore in forza all’Anticrimine scomparso sabato scorso stroncato dalla malattia a soli 57 anni.

Grande commozione nella basilica di San Vittore a Varese dove si sono svolti i funerali alla presenza di amici, colleghi e conoscenti che hanno voluto rendere l’ultimo saluto al dirigente, stimato professionista ma anche un uomo che riusciva a entrare in profonda empatia con le persone.

Nel corso della cerimonia funebre è stata letta la preghiera della polizia a San Michele Arcangelo, lettura che ha preceduto il suono della tromba che ha intonato il Silenzio.

«Era un uomo che ha dato tantissimo alla polizia di Stato e il nostro dispiacere è colmato dal fatto che ora non soffre più. Ha saputo affrontare problemi complessi e delicati in tantissimi anni di servizio non solo a Varese e spesso a contatto con situazioni importanti per la sicurezza nazionale» ha ricordato il prefetto Messina alla fine della cerimonia leggendo poi un messaggio di una collega: «Si, soffriva, lo ricordo in uniforme, fiero e sereno ed è stato in quel momento che ho capito che un esempio per tutti, che lo consegna all’eterno».

Un lungo applauso ha sottolineato le parole di addio pronunciate dalla figlia e dalla sorella prima che il feretro lasciasse la chiesa.

Fabio Mondora era un poliziotto amato da tutti, dimostrazione resa oggi dalle tante persone arrivate in città per le esequie.