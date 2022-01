Auto ribaltata nella notte a Castiglione Olona

Grave incidente nella notte a Castiglione Olona, dove è rimasto ferito un uomo di 32 anni che si trovava alla guida del veicolo. Intorno a mezzanotte, tra venerdì 7 e sabato 8 gennaio, un’auto che percorreva via Covalero si è ribaltata per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di varese e i carabinieri della Compagnia di Saronno. L’uomo di 32 anni è stato soccorso dall’ambulanza del 118 ed è stato portato all’ospedale di Tradate, dove per fortuna non si trova in pericolo di vita.