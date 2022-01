Automobile contro un muro a Leggiuno

Per cause da accertarsi il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un muro di recinzione. L’incidente è avvenuto a Leggiuno (Va), in via San Primo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Laveno Mombello con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Le persone coinvolte, una donna di 35 anni e un bambino di 6 sono stati soccorsi in codice giallo.