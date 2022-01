Dopo il break natalizio, la pallamano Cassano Magnago riparte in casa contro il Sassari

É passato poco più di un mese dall’ultimo match di serie A1 della pallamano Cassano Magnago, quando hanno perso all’ultimo secondo contro Merano, vedendo sfumare davanti ai loro occhi la qualificazione per le finals di Coppa Italia che saranno dal 3 al 6 febbraio. (Foto di Claudio Atzori)

Sabato 22 gennaio riprende il girone di ritorno, così come è iniziato: in salita con il match contro il Sassari, secondo classificato, ma questa volta al palazzetto Tacca di Cassano (alle 16.30).

Se l’obiettivo di coach Davide Kolec è evitare i play out, bisognerà rimboccarsi le maniche e non darsi per vinti, giocando ogni partita al 100%, anche quelle contro le squadre più toste – come Sassari, Brixen e Conversano, ai piani alti della classifica – che affronteranno nelle prime settimane del girone di ritorno.

LE “ALTRE” SQUADRE CASSANESI

Sabato 22 sarà anche la volta della squadra A1 femminile, che alle 18.30 se la vedrà contro Mestrino; chiude la giornata di partite l’A2 maschile, alle 20.30, in trasferta contro Malo.

Le ragazze amaranto, a differenza della prima squadra maschile, oltre alla ripresa del campionato hanno in programma la partecipazione alle finals a Salsomaggiore Terme. Un buon risultato per le ragazze di coach Salvatore Onelli, che dallo scorso 13 novembre non hanno perso una partita, assicurandosi il posto in Coppa Italia e la sesta posizione in classifica.

CASSANO MAGNAGO VS RAIMOND SASSARI

Durante il riposo natalizio il mercato della pallamano non si è fermato e il Sassari ha subito dei cambiamenti: a rinforzare il team sardo è arrivato Cherubin Tabanguet, in sostituzione di Jakov Vrdoljak, ceduto al Merano.

Classe 1994, il terzino sinistro gabonese , è reduce dalla stagione nella Pro Ligue francese con il Cherbourg, chiusa con 98 reti in 21 partite; negli anni passati ha giocato con il Saint Flour, e indossando le maglie dei macedoni del Pelister e dei turchi del Myk Sk.

Non c’è stato solo un cambio di giocatori al Sassari, ma anche una rivoluzione sulla panchina: l’allenatore Filiberto Kokuca, arrivato in Sardegna a settembre, ha rescisso il contratto ed è andato al Camerano, squadra marchigiana che gioca in A2. Al suo posto Luigi Passino torna sulla panchina della Raimond dopo averla occupata nella stagione 2018-2019.

Nessuna rivoluzione interna, invece, in casa amaranto, dove si punta principalmente sulla crescita della componente giovanile e si attende la ripresa degli infortuni di Sasa Milanovic e Bozidar Nikocevic.

LA PRIMA DI RITORNO DI CAMPIONATO

A inaugurare la prima giornata di ritorno del campionato di serie A1 Beretta saranno gli amaranto contro Raimond Sassari alle 16.30, seguiti da Boxen-Pressano (18) e Teamnetwork Albatro – Brixen (18.30). Alle 19 giocheranno Alperia Merano – Conversano, Junior Fasano – Secchia Rubiera e Sparer Eppan – Carpi. Riposa Trieste.