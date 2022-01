In cerca di idee per San Valentino? Ecco qualche spunto

San Valentino è alle porte e sono già tantissime le persone in cerca di idee e spunti per rendere questa giornata unica e indimenticabile. Se per quest’anno vuoi omaggiare la tua dolce metà con un ricordo diverso dai soliti sei arrivato nel posto giusto perché qui troverai tanti spunti e ispirazioni sia per lui che per lei.

Idee regalo: come scegliere doni davvero graditi

Ci sono tanti modi per fare un regalo dolce, romantico e passionale. Di solito si pensa che i regali per lui siano più complicati ma questo non è esattamente vero perché, per esempio, tra le tantissime sorprese per lui, trovi veramente di tutto. Ovviamente devi conoscere bene la tua dolce metà per individuare il regalo adatto, anche se la vostra frequentazione è iniziata da poco tempo.

Non devi per forza scegliere un regalo lussuoso e costoso ma semplicemente guardare dritto al centro del cuore del partner e individuare qualcosa che piacerà sicuramente.

Sorprese carine sempre gradite

Vanno benissimo scatole di cioccolatini, oggetti per la casa o accessori elettronici… ma per capire meglio come orientarti prova a rispondere a queste domande.

Il tuo partner ha degli hobby? Qual è il suo personaggio preferito tra cinema, teatro o serie TV? Ama lo sport? Quale? Ama il cibo? Preferisce il dolce o il salato? Sa cucinare? Vorrebbe imparare a farlo? Ama le grandi marche o va alla ricerca di vintage e prodotti meno mainstream?

Qual è il suo profumo preferito? E il suo capo d’abbigliamento preferito? Indossa gioielli? Ama leggere? Ha inserito tra la whishlist qualche libro in attesa di acquistarlo? Siamo al 100% certi che una volta che avrai risposto a queste domande avrai avuto l’ispirazione adatta per andare alla ricerca del dono perfetto per il tuo lui o per la tua lei.

Esperienze da vivere assieme

Se tra le opzioni di regalo non salta fuori nulla di entusiasmante non ti resta altro che regalare un’esperienza da vivere assieme. Tra queste puoi scegliere una degustazione da uno chef particolarmente gradito o una bella giornata all’insegna del relax in spa.

Per gli amanti dell’adrenalina, invece, puoi organizzare una caccia al tesoro, un giro tra i posti che vi hanno fatto innamorare o una bella escursione per due a diretto contatto con la natura. Che ne pensi? Certe volte i migliori regali sono proprio caratterizzati da ricordi indimenticabili di giornate pazzesche vissute insieme.

Come rendere la giornata davvero indimenticabile?

Tra le carinerie e le attenzioni più gradite c’è sicuramente quella di ricevere la colazione a letto, magari a base di un bel croissant fragrante appena sfornato e una bella spremuta fatta a mano con amore. Si tratta di un gesto semplice ma molto dolce che, per molti, è sufficiente a celebrare l’amore e l’unione della coppia. Per gli irrinunciabili del romanticismo anche una giornata tra parrucchiere ed estetista per farsi belli più essere un’ottima idea, ma solo se questa terminerà con una cenetta a lume di candela, magari lasciando i bimbi alla baby sitter o ai nonni.

Per qualcun altro, invece, l’ideale può essere andare a fare un aperitivo in un posticino riservato e romantico per poi passare il resto della serata al cinema, a teatro o passeggiando abbracciati per le vie del centro.

Infine per gli amanti del divano di casa non c’è nulla di meglio di ordinare qualche ghiottoneria da mangiare sul divano guardando la vostra serie TV preferita, comodamente abbracciati sotto le coperte. Tu che tipo sei? Quale opzione preferiresti per trascorrere San Valentino con la tua dolce metà?

Gli italiani festeggiano ancora San Valentino?

Se vivi San Valentino in modo scettico siamo qui per ricordarti che anche certe feste, normalmente considerate superficiali, possono fare bene alla coppia. Magari penserai che non serve un giorno come questo per ricordare il vostro amore ma noi siamo qui per ribaltare questa visione e offrire un punto di vista diverso. Si, è vero che bisogna amarsi tutti i giorni ma è vero anche che, una volta tanto, vale la pena essere “più leggeri” e cedere alle lusinghe di una ricorrenza come questa.

Per i più scettici ricordiamo che la festa degli innamorati risale all’epoca romana e che è una festa pagana legata ai riti della fertilità del Luperco. I festeggiamenti romani erano a dir poco sfrenati e non avevano nulla a che fare con l’idea di amore platonico tipico della religione cristiana.

Le matrone romane si offrivano in strada ai giovani, partecipando a rituali e, come vedi, l’origine di questa festa ha un suo pathos erotico del tutto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. In realtà, come si legge circa le origini di questa festa secondo Focus, fu lo scrittore moderno Geoffrey Chauser nei “Racconti di Canterbury” a trasformare tale ricorrenza dedicata all’amore legando Cupido a San Valentino.