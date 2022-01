“Cerco la donna che a Gazzada Schianno ha fatto un incidente con mio figlio”

Un incidente mercoledì all’uscita di scuola, il Keynes di Gazzada Schianno: una donna in auto si scontra con un ragazzo in moto ma invece di fare la constatazione amichevole, chiede solo il numero di telefono al giovane motociclista. La telefonata, però, non arriva. La mamma del ragazzo, Gessica, quindi, si affida ai social: spera che la signora finalmente chiami. Oppure, cosa che riteniamo sia più realizzabile, che chi ha assistito all’incidente si faccia avanti e porti qualche testimonianza che sia d’aiuto a rintracciare l’automobilista.

Ecco il testo del post:

“Ieri (mercoledì 26 gennaio) poco dopo le 13,00 c’è stato un incidente nella via che va verso il passaggio a livello arrivando dalla rotonda della scuola Keynes dove è rimasto coinvolto mio figlio con la moto. Purtroppo la signora che usciva dallo stop della via laterale provocando la caduta, non ha fornito i dati, ha semplicemente chiesto il telefono al ragazzo promettendo una telefonata che ovviamente non ha mai fatto. Sono a chiedere aiuto a chi era presente di contattarmi in privato solo per alcune info, confido nel potere del web e nella sensibilità di chi è passato e sta leggendo questo post”.

Se qualcuno avesse informazioni scriva a redazione@varesenews.it