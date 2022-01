Cinquant’anni dietro al bancone, addio alla storica farmacista di Cuvio

Una vita a dispensare rimedi per il mal di schiena, e medicamenti per grandi e piccini per un mestiere fra i più amati di sempre perché sinonimo di cura, e servizio rivolto a chi ha bisogno di assistenza: il farmacista.

Decenni passati dietro al bancone, dagli anni Sessanta fino a metà dei Novanta per Angelina Antonioli ex farmacista del paese di Cuvio mancata oggi all’età di 93 anni.

Per circa 50 anni è stata per tutti la farmacista e nel suo negozio, sullo stradone che scende da Comacchio e porta in Valcuvia vennero girate anche alcune scende del mitico film “Venga a prendere il caffè da noi”, pellicola del 1970 tratta da “La spartizione”, romanzo capolavoro di Piero Chiara (il quale ambientò proprio a Cuvio altro romanzo che scalò rapidamente le classifiche degli Oscar, “Il pretore di Cuvio”, appunto) che per gran parte venne girato proprio fra le strette vie di questo paesino.

Difatti c’è una foto che la ritrae sorridente assieme ai figli (tra cui Marco Bonvicini, presente nella foto in bianco e nero pubblicata sull’almanacco “Taccuin de Cuvi“, oggi assessore a Cuveglio già vice sindaco dell’amministrazione Piccolo) con Ugo Tognazzi e il regista Alberto Lattuada.

Vogliamo ricordarla così, anche in questa posa sorridente e, naturalmente, dietro al suo bancone, fra flaconi e urne colme di rimedi ed erbe officinali.