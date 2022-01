Il comune di Varese presenta alla cittadinanza il progetto dello Studentato diffuso di Biumo Inferiore

La rigenerazione urbana del quartiere di Biumo, attraverso la realizzazione del nuovo studentato, sarà al centro di una presentazione pubblica che si svolgerà lunedì 24 gennaio alle 18 nell’auditorium del Liceo Musicale.

Il progetto sarà presentato dal Comune, dal sindaco e dagli assessori, dall’Università dell’Insubria insieme al suo Rettore e dai tecnici durante la serata aperta al pubblico e trasmessa in contemporanea in diretta streaming.

Tra gli obiettivi del progetto ci sono il recupero e restauro del patrimonio edilizio pubblico del quartiere, la riqualificazione di edifici in stato di abbandono, la creazione di nuovi servizi con funzioni sociali, sportive, culturali, con la creazione di nuove aule studio e spazi polifunzionali.

«Si tratta di uno dei progetti più importanti per la città e vogliamo presentarlo ai cittadini in ogni suo dettaglio – spiega l’assessore Andrea Civati – questo intervento unirà due obiettivi: la rigenerazione del quartiere e la realizzazione di un luogo dove arriveranno tanti giovani universitari. Un modo per riqualificare il rione e dargli una nuova vocazione».

I cittadini interessati ad approfondire e conoscere il progetto possono dunque partecipare all’evento in programma lunedì 24 gennaio alle 18 presso l’Auditorium del Liceo Musicale di Varese in via Garibaldi 4. Varese. Per accedere alla sala è obbligatorio il Super Green Pass.

L’evento sarà trasmesso online in diretta sul canale YouTube del Comune di Varese.