Chi è il consulente SEO e cosa fa

Chi è il consulente SEO e di cosa si occupa? Sono sempre più persone a porsi queste domande dal momento che i consulenti SEO rientrano tra i professionisti più ambiti e richiesti da chi ha un sito web o da chi vuole realizzarne uno da zero. Oggi cercheremo di rispondere alle più comuni domande su questo ambito di lavoro e ti aiuteremo a capire se hai bisogno di un consulente SEO bravo per dare una svolta alla tua imprenditorialità online.

Cosa fa consulente SEO?

Il consulente SEO è il professionista che analizza, pianifica e implementa attività finalizzate a migliorare la visibilità di un sito web nei motori di ricerca. Il consulente SEO è un professionista competente in strategie di marketing digitale che conosce le architetture dei siti web, che padroneggia i linguaggi di programmazione e i più comuni tool di analisi con i quali elabora dati, monitora gli andamenti e promuove strategie di crescita continuative e scalabili nel tempo.

Quanto costa una consulenza SEO?

Non c’è un listino nazionale. Il costo della consulenza dipende dal tempo, dagli strumenti, dall’impegno richiesto e dal livello di esperienza del consulente SEO designato. Si parte da un minimo di 80,00 € per un’ora di consulenza ma non c’è una cifra massima perché sul web esistono tanti tipi di progetti che spaziano dalla piccola attività appena avviata alla grande multinazionale con fatturati a più zeri. Il costo, in realtà, coincide con un investimento e non con una spesa passiva.

Come si diventa esperto SEO?

Si tratta di un percorso non facile e, soprattutto, non lineare. Possono essere fondamentali delle basi accademiche universitarie in marketing ma queste dovranno essere affiancate ad altro. Per esempio ci sono consulenti SEO che hanno frequentato master specialistici e altri che, invece, hanno studiato tutt’altro per poi iniziare a fare pratica in agenzie web già avviate. Il consulente SEO non smette mai di studiare perché le competenze di questo ramo di lavoro si aggiornano periodicamente.

Cosa sono gli strumenti SEO?

Gli strumenti SEO sono parecchi. Per offrire una panoramica esaustiva potremmo dividerli in strumenti di base, strumenti per l’analisi tecnica, strumenti di ricerca delle parole chiave e strumenti di monitoraggio delle performance. Poi ci sono quelli che servono a monitorare i backlink e, infine, quelli preposti alla pianificazione e alla redazione dei contenuti.

I primi servono ad avere una panoramica generale delle prestazioni del sito e di come questo sia posizionato sui motori di ricerca nel tempo. A seguire gli strumenti di analisi tecnica sono utilizzati per scansionare il sito come farebbe il crawler mentre quelli di ricerca servono a osservare il livello di concorrenza delle parole chiave per definire la miglior strategia. Infine gli altri strumenti serviranno alla pianificazione dei piani editoriali e alla valutazione periodica del loro andamento. Un buon consulente SEO deve saperli utilizzare tutti pur disponendo di ampia autonomia su quali ritiene più idonei al proprio lavoro. Difatti esistono tantissimi software e tool che svolgono le medesime funzioni, motivo per cui il consulente investirà parte dei suoi ricavi anche nell’acquisto di strumenti di lavoro consoni per perseguire gli obiettivi di crescita del cliente.