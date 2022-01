Cosa visitare se si alloggia a Varese

La zona di Varese offre tanti punti d’interesse interessanti da poter visitare; la zona è immersa nei laghi, la sua storia è visibile nei palazzi antichi e immancabili sono i musei. Ma se si alloggia a Varese cosa si consiglia visitare?

Il Lago Maggiore

Incantevole atmosfera, sulle sponde del lago maggiore sarà possibile visitare l’eremo di Santa Cateriana del Sasso, la sua è una posizione a strapiombo sul lago e quando ci si mette piede un’atmosfera mistica ci pervade.

Il lago può essere visto dall’alto, tramite la Funivia del Sasso del ferro per poi scendere e fare meravigliose passeggiate nella natura, oppure può essere vista dal basso, anzi a sfioro, affidandosi a un noleggio barche sul Lago Maggiore, questo ci permetterà di fare un’esperienza bellissima.

Il lago di Como

Anche qui abbiamo dei borghi carinissimi da visitare, Como che è il centro più importante, Lecco, Cernobbio, Bellagio e tante altre, prendendo la funicolare che collega Como a Brunate possiamo godere di una visione più panoramica del lago, mentre se vogliamo respirare l’aria di lago anche qui possiamo affidarci a un noleggio barche sul Lago di Como

Le Isole Borromee

Queste isole sono bagnate dalle acque del Lago Maggiore e in pochi metri quadri racchiudono un grande patrimonio culturale. Le si raggiunge partendo da Stresa tramite battello. Sono tre: Isola Bella, Isola Madre e l’Isola dei Pescatori.

Sull’Isola Madre la fa da padrona il giardino botanico del palazzo, dove si trovano piante insolite e curiose e dove si possono ammirare pavoni e altri uccelli.

L’isola dei Pescatori è ricca di negozi d’artigianato e prodotti alimentari, inoltre ci sono i ristoranti in cui trascorrere delle piacevoli ore sulle terrazze panoramiche e degustare le specialità del lago.

Sull’Isola Bella troviamo un palazzo che è un piccolo gioiello; all’interno la galleria vi mostrerà quadri dei più grandi artisti italiani, attraversando le grotte artificiali potremo, poi, ammirare il giardino all’italiana, molto scenografico.

Il lago di Varese

Dista solo 6 km dal centro città, è possibile visitarlo in bici, tramite una pista lunga 27km. I paese da visitare sicuramente sono Schiranna, Capolago, Buguggiate, Erbamolle, Azzate, Galliate Lombardo, Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia, Biandronno, dove ci sono dei resti archeologici, Bardello, Gavirate, per finire il giro a Calcinate del Pesce, dove c’è la pista di atterraggio e decollo per gli alianti.

Lago di Lugano

Questo lago si estende in gran parte nel territorio svizzero; i suoi borghi offrono atmosfere tranquille, tratti escursionistici e attrazioni culturali. Tante sono le chiese da visitare e ammirare. Il punto più a sud è Porto Ceresio dove è possibile passeggiare sul lungolago fiancheggiati dai palazzi in stile Liberty. In questo paese è presente un vecchio pontile dello scalo merci a ricordo di quando i treni elettrici posavano o caricavano le merci dalle acque per poterle distribuire nel paese. Negli anni 90 lo scalo è stato chiuso, ma il pontile di ferro è rimasto e lo si può ancora ammirare in tutta la sua bellezza vintage.