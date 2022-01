Esce di strada e finisce contro un albero a Biandronno

Per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale contro un albero.

È successo a Biandronno intorno alle 12.30, lungo la strada provinciale 36, ad un uomo di 72 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito che è stato trasportato all’ospedale di Circolo a Varese in codice verde.