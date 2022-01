Eventi per bambini nel weekend dal 7 al 9 gennaio tra Varese e provincia

Baciato dal sole l’ultimo fine settimana delle Feste prima del rientro a scuola dopo la lunga pausa natalizia. Per le famiglie con i bambini può essere l’occasione ideale per una passeggiata nella natura invernale, ma non mancano laboratori, spettacoli e occasioni culturali nei musei

STORIE E LABORATORI

Laveno Mombello: spettacoli sulla pista di pattinaggio di Laveno nel fine settimana. Pattinatrici professioniste accompagneranno il racconto dello Schiaccianoci il 9 gennaio alle 11.30, mentre Frozen sarà in pista sabato 8 alle 15.30 – Tutte le info

Germignaga: Remida propone altri laboratori all’insegna della creatività e della sostenibilità alla ex colonia elioterapica. sabato 8 e domenica 9 gennaio, sempre alle ore 15, per tutti i bambini ci sarà l’occasione di costruire insieme Il calendario festoso del 2022” – Tutte le informazioni

Varese: domenica 9 gennaio è l’ultimo giorno utile per ammirare le lucine dei Giardini Estensi che saranno spente finito il periodo delle Feste > Leggi qui

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Le prime del 2022 sono dedicate al cinema e all’avventura “per crescere bene” con le novità di due grandi autori: lo scrittore David Walliams e il regista Giuseppe Tornatore> Scopri di più

MOSTRE E MUSEI

Luino: più di 100mila mattoncini LEGO® e oltre mille visitatori per i “Fantastici Mondi” di Silvano Premoselli allestita a Palazzo Verbania. Ultimi giorni nel fine settimana per esplorare la mostra personale dell’artista che crea mondi, quadri e suggestioni utilizzando i celebri mattoncini colorati > Tutte le info

Varese: garantite fino al 9 gennaio le visite speciali alla Cripta del Sacro Monte di Varese per ammirare la più antica delle sue Natività. Il biglietto d’ingresso è valido anche per il Museo Baroffio e del Santuario > Scopri di più

Besano: il Museo dei Fossili di Besano riserva ai bambini il biglietto ad ingresso ridotto a 3 euro anche per questo weekend di gennaio, sabato dalle 14:00 alle 17:30 e domenica dalle 10:30 alle 17:30 > Qui tutti i dettagli

FUORI PORTA

Varese: la gita al Forte di Orino è un grande classico delle Feste. Si tratta di arrivare a una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

Open day scuole: continuano anche in questo weekend gli appuntamenti rivolti ai genitori per presentare le scuole di ogni ordine e grado in vista delle iscrizioni di gennaio > Speciale openday

Per tutti: ultimi scampoli di eventi legati alle festività Natalizie salutano il weekend. La Collegiata di Castiglione Olona festeggia i 600 anni della fondazione che potrete seguire in diretta su VareseNews. Poi concerti e mostre d’arte oltre che passeggiate nella natura > Cosa fare nel weekend