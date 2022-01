Domenica 9 gennaio ultimo giorno per le lucine dei Giardini Estensi di Varese

Domenica 9 gennaio sarà l’ultimo giorno per ammirare le lucine dei Giardini Estensi. Uno spettacolo che, come spiegano dal Comune, dal 26 novembre ha incantato più di 150 mila persone tra varesini e turisti. Un successo di pubblico gestito nel rispetto delle condizioni di sicurezza, grazie ai percorsi ideati per favorire il flusso di pubblico, al personale addetto e all’estensione degli orari di accesso al parco.

«Lo spettacolo di luci è frutto di un percorso iniziato tre anni fa, con una proposta che è andata arricchendosi di anno in anno – spiega la vicesindaca Ivana Perusin –. Quest’anno in particolare sono stati moltissimi anche i turisti, con pullman organizzati appositamente per ammirare le luminarie. Ora siamo già al lavoro per la prossima edizione: l’obiettivo è dare continuità a un evento di richiamo, con proposte differenti ogni anno».

Una chiusura anticipata rispetto all’idea iniziale, che prevedeva lo spegnimento delle luci in concomitanza con la festa di Sant’Antonio, a causa dell’attuale situazione di emergenza.