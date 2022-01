Fagnano tra i Presepi: un successo per la Pro Loco

Il concorso fotografico “Fagnano tra i Presepi” è un’iniziativa all’insegna della riscoperta e valorizzazione dell’arte presepiale, una tradizione da mantenere viva più che mai in questo difficile Natale.

Sono stati 23 i presepi ammessi alla votazione online sulla pagina Facebook della Pro Loco. Ha inviato il proprio presepe anche il signor Francesco Morelli di Amantea, provincia di Cosenza, segno che il nostro concorso è girato molto sul web, portando il nome di Fagnano Olona in tutta Italia.

Nella Sala Camino al Castello Visconteo si è svolta la cerimonia di premiazione condotta dal vicepresidente della Pro Loco, Paolo Bossi, portando i saluti della presidente Armida Macchi e introducendo i tre Presepi risultati più premiati al termine della competizione online (ovvero che hanno ottenuto più “Mi piace” sulla pagina Facebook dell’associazione).

“Semplice ma emozionante la cerimonia ha racchiuso l’essenza del concorso, riassumendo i valori che il Presepe rappresenta. Ci ha fatto molto piacere la voglia di condividere, attraverso la fotografia del Presepe, la speranza e il calore della Famiglia”.

Presepi più votati di questa edizione

1° Classificata: Aurelia Catino

2° Classificata: Nicoletta Ferè

3° Classificato: Antonio Mauri

Il sig. Antonio Mauri, terzo classificato, non ha potuto presenziare a causa di un lieve problema di salute. Oltre ai vincitori, era presente in Sala Camino per l’Amministrazione comunale l’assessore alla Cultura, Giuseppe Palomba, che si è unito ai ringraziamenti ai tanti partecipanti di questa edizione. Tutti coloro che hanno preso parte al concorso “Fagnano tra i Presepi” hanno ricevuto via email una pergamena a ricordo della partecipazione. Un segno di ringraziamento da parte della Pro Loco Fagnano Olona.

“Speravamo di potere ringraziare di persona tutti i partecipanti al concorso, ma la situazione non lo ha consentito. Abbiamo potuto invitare a partecipare in presenza solamente i primi tre classificati per la breve cerimonia”.

Tutte le fotografie dei presepi saranno a breve caricate anche sul sito internet, unitamente alle fotografie della premiazione.