Fiamme in un capanno a Caronno Pertusella

Incendio in via Adua questo pomeriggio a Caronno Pertusella: per cause in corso di accertamento un capanno adiacente a un’abitazione è stato interessato da un incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dalle sedi di Saronno e Busto/Gallarate con un’autopompa, un fuoristrada e un autobotte.

Gli operatori hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Le fiamme hanno interessato parzialmente anche l’abitazione.