Frasi d’amore sui muri di Gorla Minore, il paese si spacca tra chi apprezza e chi stigmatizza

Versi amorosi vergati a bomboletta, con grafia incerta, sui muri di Gorla Minore hanno acceso la curiosità dei cittadini del piccolo centro della Valle Olona. Sul gruppo facebook “Sei di Gorla Minore se” gli utenti si sono spaccati in tre: chi ha apprezzato il romanticismo delle parole scritte dall’anonimo, chi ha criticato l’ennesimo imbrattamento dei muri del paese e chi ha capito che si tratta di versi tratti da canzoni di autori contemporanei.

“Te l’ho già detto. Mi ricordavi il mare”, infatti, è un verso di una canzone del musicista romano Gazzelle e “Resti bella e triste come il paesaggio a Venezia” è tratto da una canzone del rapper milanese Marracash. Nessuno, però, ha capito chi possa essere la destinataria di questi versi amorosi.