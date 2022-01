Genitori InFormazione per ragionare di Fiabe: osservare, narrare, riflettere

Si svolgeranno a febbraio nelle serate di martedì 1 e 22 febbraio gli ultimi due appuntamenti di Genitori InFormazione, il ciclo di incontri promosso da La Casa davanti al sole e Comune di Varese pensato per offrire gratuitamente alle mamme e ai papà uno spazio dove condividere con gli esperti con gioie e fatiche di essere genitori.



“Ragioniamo di Fiabe: osservare, narrare, riflettere” è il titolo della serata in programma per martedì 1 febbraio alle 20.30 online con pedagogisti e psicologi dell’associazione Maestri di Strada. A concludere l’iniziativa il 22 febbraio, sempre alle 20.30, sempre online sarà l’incontro “Essere genitori sociali: Storie dalla Comunità”.

L’obbiettivo è creare dei momenti di condivisione capaci di superare la difficoltà di molti genitori nel sentirsi soli nell’affrontare la quotidianità con i figli, senza la possibilità di confrontarsi sulle scelte e con il timore di sbagliare e farli soffrire.

“Dopo questo anno di Covid in cui abbiamo dovuto immaginarci ed inventarci nuovi strumenti per stare insieme, riprendono gli incontri serali per genitori – spiegano i promotori della Casa davanti al Sole – Perché non si educa da soli. Perché insieme possiamo star meglio con noi stessi e con i nostri figli. Perché dal seme del confronto nasce la comunità che educa e fa diventare cittadini”.

Il ciclo di incontri Genitori InFormazione è promosso dalla Casa davanti al sole all’interno del progetto Una casa per le famiglie con il patrocinio del Comune di Varese, La casa del Giocattolo solidale e Società Varesina e sostenuto da Fondazione Cariplo e Fondazione Cattolica assicurazioni e si avvale della collaborazione dell’associazione Maestri di strada, nata a Napoli 20 anni fa per dare voce a ragazzi, famiglie, educatori e docenti che cercano un luogo in cui confrontarsi, sentirsi meno soli e ricostruire assieme il tessuto smarginato della Scuola-Comunità. Negli anni Maestri di strada è diventata un riferimento per docenti, educatori e genitori.

Per info e iscrizioni scrivere a info@lacasadavantialsole.org.