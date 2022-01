Grave incidente stradale a Cassano Magnago, 21enne in codice rosso

Vigili del fuoco e personale del 118 stanno intervenendo a Cassano Magnago, in via Boscaccio, per un grave incidente stradale.

Galleria fotografica Incidente Cassano Magnago 28 gennaio 2022 4 di 5

È successo alle 11 in via Boscaccio, periferia Sud della cittadina, nel tratto più esterno, zona industriale verso l’autostrada. Sul posto ambulanza e automedica in codice rosso, oltre ad una squadra dei pompieri dal distaccamento Gallarate-Busto (nella foto).

Secondo le prime informazioni è solo una la persona coinvolta, un ragazzo ventunenne.

L’auto è finita fuori strada, ha travolto la recinzione di una casa cadendo nel cortile sottostante: i vigili del fuoco sono stati attivati per estrarre il ferito, che è stato poi portato via in ambulanza alle 12.30, diretto in ospedale in “codice rosso”, vale a dire in immediato pericolo di vita per un trauma cranico commotivo e trauma all’arto inferiore.

Sul posto c’è la Polizia Locale di Cassano Magnago, per ricostruire la dinamica (che coinvolgerebbe un solo veicolo piombata ad alta velocità) e mettere in sicurezza il punto.

(Articolo aggiornato alle ore 12.4o di venerdì 28 gennaio 2022)