Incendio in una palazzina di Cardano al Campo, Vigili del Fuoco in azione

Incendio in un’abitazione di via Lazzaretto a Cardano al Campo nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì. Le fiamme sarebbero partite da un appartamento all’interno di una palazzina di due piani ubicata in prossimità del centro e che si sono poi diffuse fino al tetto, danneggiandolo.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Busto Arsizio con autopompa e autoscala, riuscendo a fermare le fiamme prima che si propagassero alle altre abitazioni. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno fornito assistenza e un’ambulanza inviata sul posto a scopo precauzionale. Nessuno dei residenti, infatti, è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.