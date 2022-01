Incidenti nella notte in A8 e a Tradate, due feriti

Due giovani feriti per due incidenti stradali avvenuti praticamente in contemporanea alle 3 di notte, uno in autostrada A8 e l’altro a Tradate.

Il primo episodio è avvenuto alla Barriera Milano Nord, il casello di Lainate dell’autostrada, sulla carreggiata in direzione Como-Varese: un’auto è uscita di strada e si è schiantata. A bordo un uomo di 30 anni, che è stato soccorso dal 118 con ambulanza e automedica: è stato portato in ospedale a Garbagnate Milanese, con ferite ma non in immediato pericolo di vita.

Esattamente negli stessi minuti un’ambulanza dell’Sos Mozzate è intervenuta invece a Tradate sulla Varesina, per un incidente tra due auto alla rotonda dopo il cinema ad Abbiate Guazzone. In questo caso è rimasto ferito in modo lieve un ragazzo di 20 anni, portato poi in ospedale a Tradate.

Nonostante una notte molto ghiacciata non si sono registrati altri incidenti con veicoli. Il 118, poco dopo mezzanotte, è intervenuto a Magnago per una donna di 53 anni caduta in bici: soccorsa da automedica e ambulanza, non ha comunque riportato ferite e non è stata neppure portata in ospedale.