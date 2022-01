La biancheria sostenibile come soluzione d’arredo

Le nuove generazioni hanno molto a cuore il tema della sostenibilità e cercano diversi modi per agire nel rispetto dell’ambiente. L’intenzione dei giovani è quella di rivoluzionare le proprie abitudini in nome della tutela ambientale. Per questo motivo le giovani coppie di oggi optano per soluzioni sostenibili per l’arredo della loro casa e prediligono prodotti che abbracciano l’essenzialità delle forme e una piacevole linearità.

Sulla base delle nuove scelte di arredamento cambiano anche i gusti in termini di biancheria per la casa. Le proposte giovanili si esauriscono nella semplicità delle linee e nelle colorazioni delicate prendendo le distanze dalle rimarcate fantasie e dagli ornamenti in pizzo e merletto che la biancheria tradizionale tramanda da sempre.

Losenti e la biancheria per la casa

L’azienda italiana Losenti nasce per soddisfare l’esigenza delle giovanissime coppie di arredare casa seguendo uno stile moderno e ricercato allo stesso tempo. Chi dice no alle tradizionali proposte a cui le nonne di solito abituano trova in Losenti la soluzione più aderente ai propri bisogni. Il perchè è semplice: l’azienda nasce dal desiderio di un giovane imprenditore, Gianluca Battaglia, di voler offrire prodotti moderni, di qualità e che siano eco-friendly. La combinazione di questi tre aspetti dà come risultato una biancheria per la casa che non ha eguali e che si caratterizza per la raffinatezza delle trame, per la morbidezza dei tessuti e per la delicatezza delle colorazioni scelte.

La biancheria per la casa firmata Losenti arreda ogni angolo della casa grazie alle sue proposte di biancheria da letto, biancheria da tavola e biancheria per il bagno. Se sei alla ricerca di una tipologia di biancheria nuova, che si distacchi dalle solite proposte o che non si rovini dopo pochi utilizzi, portare a casa Losenti sarà una rivoluzione.

In particolare, Losenti regala esperienze straordinarie e consente di sentirsi ogni notte coccolati tra morbide lenzuola e avvolti in meravigliose trapunte. Dormire nel pieno del comfort e della serenità concilia il sonno e aiuta ad affrontare meglio la giornata successiva. Comodità e bellezza sono le linee guida di un acquisto di biancheria da letto giusto. Infatti, oltre ad essere accoglienti e piacevoli da vivere, gli articoli di biancheria da letto Losenti sono belli da vedere. Le trapunte, le lenzuola, le federe per i cuscini, i trapuntini proposti da Losenti sono disponibili in una vasta gamma di colori. Puoi divertirti a creare abbinamenti a contrasto forte e personalizzare così la tua camera da letto. Inoltre, puoi acquistare i prodotti Losenti singolarmente, senza necessariamente acquistare l’intero completo: ciò significa che, per esempio, se sei interessato al lenzuolo con angoli o solo al lenzuolo di sopra oppure al copripiumino o solo alle federe che fanno parte di un completo letto, puoi procedere con l’acquisto del prodotto singolo che ti interessa.

Losenti è eco-friendly

La caratteristica principale dell’azienda è l’aspetto dell’ecosostenibilità, per il quale Losenti si afferma come prima azienda del settore tipicamente Made in Italy. Ogni prodotto Losenti, che sia appartenente alla categoria di biancheria da letto, bagno o tavola, è realizzato con fibre naturali ed ecologiche. Una volta utilizzata, la biancheria Losenti può essere restituita senza vincoli di tempo ed usura per essere sottoposta ad un processo di rigenerazione e riciclo. Ecco, la peculiarità dell’azienda Losenti sta proprio nella possibilità di riciclare la biancheria Losenti usata. Il consumatore, con il primo acquisto, entra a far parte di un progetto eco-friendly: dalle fibre della biancheria resa l’azienda ricava degli imballaggi ecologici. Se, però, le condizioni della biancheria lo permettono, i prodotti usati e resi vengono destinati ai più bisognosi.

Insomma, Losenti è un’azienda che nasce proiettata al futuro, con l’intento di soddisfare i bisogni dei suoi clienti realizzando prodotti di alta qualità e allo stesso tempo prendendosi cura del benessere del pianeta.

La giovane azienda si impegna quotidianamente a diffondere messaggi circa l’importanza della tutela ambientale, mostrando apertamente la sua volontà di invogliare le persone ad avere cura del mondo in cui viviamo, a proteggerlo e imparare a rispettarlo attraverso le piccole azioni quotidiane. Acquistare biancheria sostenibile è senza dubbio il primo piccolo grande passo che fa sorridere il pianeta.