Lavori in autostrada: chiude nella notte il tratto Lago di Como e allacciamento con la A59

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 25, alle 5:00 di mercoledì 26 gennaio, mentre, nella stessa notte e con lo stesso orario, è confermata la chiusura del tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como verso Lainate, con contestuale chiusura dell’entrata di Como Centro, sempre in direzione di Lainate.

Sono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, per consentire la prosecuzione dei lavori di ammodernamento e consolidamento delle gallerie, come di seguito indicato:

-nelle due notti consecutive di mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio, con orario 22:00-5:00;

-dalle 23:00 di venerdì 28 alle 5:00 di sabato 29 gennaio;

-dalle 23:00 di sabato 29 alle 7:00 di domenica 30 gennaio;

-dalle 23:00 di domenica 30 alle 5:00 di lunedì 31 gennaio

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, con contestuale chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, procedere su Via Bellinzona e sulla SP17, per rientrare sulla A9 alla stazione di Fino Mornasco, al km 29+900;

per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, immettersi su Via Innocenzo XI, Via Napoleona, Via Pasquale Paoli, Via Cecilio, per rientrare sulla A9 a Fino Mornasco, al km 29+900;

-sarà chiuso il tratto Como Centro-Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Di conseguenza, sarà chiusa anche l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Chiasso.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, seguire le indicazioni sulla SP17, percorrere Viale San Fermo della Battaglia e Via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina, per un totale di circa 8 km;

per i mezzi pesanti, con peso superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere Via Cecilio, Via Pasquale Paoli, Via Napoleona e Via Innocenzo XI, fino a raggiungere la dogana cittadina.