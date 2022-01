Mastini ancora fermati: rinviata la gara con Appiano

Non c’è pace per il Mastini. Dopo i rinvii delle scorse settimane tutto sembrava essere pronto per la prima gara del Qualification Round, in programma giovedì 6 gennaio al Pala Agorà di Milano.

E invece anche in questo caso, come purtroppo già avvenuto, in poche ore le condizioni sono cambiate e la gara è stata rinviata.

Questo il comunicato del club giallonero:

La partita Varese-Appiano in programma da calendario il giorno 6 gennaio alle ore 20.30 non verrà giocata a causa di indisposizioni della formazione dell’Appiano.

La comunicazione da parte della formazione altoatesina ci è arrivata pochissimi minuti fa, chiedendo il rinvio del match. I Mastini hanno accolto la richiesta decidendo comunque di recuperare la gara più avanti a data da destinarsi con l’intento di mantenere la regolarità del torneo, per quanto consentito.

I biglietti venduti saranno mantenuti validi per la gara di recupero, pur lasciando la possibilità al pubblico di chiedere il rimborso inviando una richiesta a mezzo email alla società Mastini all’indirizzo coop@hcvarese.org.

Auguriamo alla formazione avversaria di poter recuperare al più presto gli effettivi per poter disputare le prossime gare.