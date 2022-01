I Mastini Varese fanno secco il Dobbiaco con due gol dei difensori

Una rete di Andrea Schina dopo un paio di minuti nel tempo supplementare, permette ai Mastini di fare secco il Dobbiaco, di conquistare (1-2 il risultato finale) la prima vittoria del 2022 ma anche di scrollarsi di dosso le scorie dell’addio di Tom Barrasso. In quello che era il primo match senza l’ormai ex allenatore, il Varese “estrae” così due punti da una trasferta tutt’altro che agevole, confermando che la corsa playoff vedrà i gialloneri impegnati a pieno titolo.

Una bella soddisfazione per tutto l’ambiente a partire dal direttor sportivo Matteo Malfatti, tornato sulla panchina varesina a 12 anni dall’ultima volta, per guidare i suoi ragazzi a una vittoria importante. Da dedicare a un giallonero del primo scudetto, l’italo-canadese Tom Milani, scomparso lo scorso 28 dicembre a 67 anni.

Per vincere i Mastini hanno dovuto ricorrere all’overtime e ha risolto la contesa grazie a due reti dei difensori: prima di Schina infatti era andato a segno il 20enne Samuel Payra, recuperato giusto in tempo per il viaggio a Dobbiaco. Malfatti ha avuto a disposizione una squadra completa – tre linee in difesa e quattro in attacco – e anche questo è stato un elemento importante per fronteggiare un Dobbiaco in buona condizione, anche fisica. In porta, buona prova dell’azzurrino Muraro sempre più a suo agio.

LA PARTITA

Dopo un acuto di Vanetti all’inizio (miracolo di Burzacca, portiere di casa), sono stati gli Orsi Polari a trovare il vantaggio dopo 8′ con un tiro di Benno Obermair: il disco deviato da De Biasio ha ingannato Muraro, tagliato così fuori dalla traiettoria. Una mazzata per i Mastini che ci hanno messo qualche minuto a “risalire” anche se nel finale del periodo i gialloneri sono tornati a scaldare i guanti di Burzacca.

Nel periodo centrale la difesa lombarda ha retto l’urto di un Dobbiaco andato alla ricerca del raddoppio: bene Muraro ma anche le linee a protezione della gabbia. La prima superiorità, alla mezz’ora, non ha avuto effetto ma i Mastini hanno ugualmente trovato l’1-1 prima della sirena: azione rapida con puck passato tra De Biasio e Michael Mazzacane e infine terminato sulla stecca di Payra, bravo a trovare lo spazio per infilare Burzacca.

Ultimo periodo regolamentare quindi in perfetto equilibrio: Varese più aggressivo fin da subito con Tilaro e poi con vari altri compagni, tutti fermati da un Burzacca in spolvero. Soprattutto su Marcello Borghi, capace di far sedere il portiere bravo però con un colpo di reni a respingere il tiro. Verdetto quindi rimandato al prolungamento dove i Mastini hanno chiuso i conti. Disco manovrato da Pietro Borghi e servito a Schina che ha trovato un corridoio per puntare la porta e a centrare il gol dell’1-2 che ha permesso alla comitiva giallonera di tornare festosa dall’Alto Adige.

ICEBEARS DOBBIACO – MASTINI VARESE 1-2

(1-0; 0-1; 0-0; 0-1) MARCATORI: 8.04 B. Obermair (D – Profunser, Crepaz); 37.45 Payra (V – M. Mazzacane, De Biasio); 62.07 Schina (V – P. Borghi). VARESE: Muraro (Mordenti); E. Mazzacane, Schina, Bertin, Payra, Papalillo, De Biasio; M. Borghi, Caletti, Piroso, P. Borghi, Vanetti, Cordin, Tilaro, M. Mazzacane, Allevato, Fornasetti, T. Salvai, F. Salvai. All. Malfatti.

ARBITRI: Bagozza e Tirelli (Alverà e Mair).

NOTE. Penalità: D 16′, V 16′. Superiorità: D 0-3, V 0-3. Spettatori: 374.

RISULTATI (18a giornata) – Appiano – Alleghe 3-7; Caldaro – Pergine 2-3; Dobbiaco – Varese 1-2 OT; Valdifiemme – Bressanone 8-5; Como – Unterland rinv.

CLASSIFICA – Valdifiemme 40; Caldaro 36; Unterland* 33; Pergine 32; Alleghe* 31; Dobbiaco 25; Como*** 23; VARESE* 21; Bressanone 13; Appiano 7.