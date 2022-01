Omicidio nella fabbrica abbandonata di Cerro Maggiore: si procede con l’analisi del DNA

Resta senza nome l’uomo trovato morto, venerdì 21 gennaio, nell’ex Brenta di Cerro Maggiore. Oggi, lunedì 24 gennaio, i carabinieri della Compagnia di Legnano, con i colleghi di Milano, hanno effettuato un nuovo sopralluogo sul luogo del ritrovamento.

L’uomo ucciso, prima di essere bruciato all’interno dell’ex Brenta, non aveva con sé documenti d’identità. E sono tali le ustioni riportate sul corpo da renderlo pressoché irriconoscibile. A questo punto l’analisi del DNA potrebbe aiutare a rivelare le generalità della vittima di questo misterioso omicidio.

Resta massimo il riserbo da parte delle Forze dell’Ordine che stanno battendo la pista dell’ omicidio. Non a caso le ipotesi su come è stato ucciso l’uomo (in questi giorni si parlava di soffocamento) non sono state confermate. Così come non sono stati resi noti gli esiti dell’autopsia. Però è trapelato che il corpo riporta segni di colpi sferrati in testa. L’unica cosa certa è che i militari stanno lavorando senza sosta, con il pm della Procura di Busto Arsizio, per far luce sul caso.