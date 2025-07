Passaggio di consegne al Rotary Club Ticino: nuovo presidente Carlo Casavecchia

Nella serata del 2 luglio si è tenuta allo Chalet nel Parco a Cerro Maggiore la Cerimonia del Passaggio delle Consegne del Rotary Club Ticino.

Il Presidente Olimpia Mariotti ha passato il testimone della guida del Club a Carlo Casavecchia. «Questo momento segna la conclusione di un anno intenso, ricco di sfide, incontri, progetti e soprattutto di collaborazione. E’ stato per me un grande onore servire come Presidente di questo straordinario Club, animato da persone di valore, unite da principi del servizio verso gli altri, dell’etica e dell’amicizia. Guardando indietro, mi sento orgogliosa dei traguardi raggiunti insieme, i service e la crescita del nostro Club con l’Ingresso di nuovi soci» Così

Olimpia Mariotti si è congedata davanti a tutto il Club rivolgendo un ringraziamento al Consiglio Direttivo, ai soci e a tutti gli amici che hanno creduto nel valore del Club.

La serata è stata un’ occasione per ripercorrere tutte le attività dell’anno rotariano che aveva come tema “La Magia

del Rotary” e che hanno impegnato il Club in diversi service e progetti, sia sul nostro territorio che a livello

internazionale, in diverse aree di intervento come la prevenzione e la cura di malattie, la salvaguardia della salute

materno infantile, l’alfabetizzazione e il supporto e l’inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi provenienti da situazioni familiari disagiate o affetti da disturbo dello spettro autistico.