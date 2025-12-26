Incidente la sera di Natale a Cerro Maggiore, muore investito un ciclista di 44 anni

Un ciclista è morto dopo esser stato investito da un’auto la sera di Natale a Cerro Maggiore.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 21:30 lungo via Cappuccini, in direzione del centro cittadino, ieri, giovedì 25 dicembre.

La vittima è un uomo di 44 anni, di origine sudamericana e residente a Legnano. L’uomo si trovava in sella alla sua bicicletta nei pressi dell’incrocio con via De Gasperi. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, non è escluso che si fosse fermato lungo la carreggiata, forse a causa di un malore. In quel momento è sopraggiunta la vettura condotta da un uomo di 75 anni. In un attimo è accaduto l’impatto.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del Cvps Arluno, l’automedica e i Carabinieri delle stazioni di Cerro Maggiore, Nerviano e del Radiomobile. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 44enne non c’è stato nulla da fare.