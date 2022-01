Petardo esplode e devasta una mano a un quindicenne a Luino

Un boato poi le sirene e la mano destra di un ragazzino di 15 anni a pezzi: rischia l’amputazione per un petardo.

È successo attorno alle 15 di sabato in via Carnovali a Luino, una strada che passa dietro la stazione ferroviaria, non lontano dalla zona dell’ospedale e dalla “ex Visnova”.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Luino il quindicenne era in compagnia di amici quando avrebbe raccolto un ordigno, forse inesploso, che dopo essere acceso ha causato il ferimento grave del ragazzo.

L’adolescente è stato soccorso dal 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza di Padana Emergenza che ha prestato le prime cure all’arto devastato dallo scoppio (nella foto, i soccorso all’elisuperficie di Voldomino).

Poi l’imbarco sull’elisoccorso del Sant’Anna di Como e il ricovero in codice rosso al pronto soccorso di Multimedica Sesto San Giovanni.