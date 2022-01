Ricoveri covid in lieve calo anche negli ospedali di Busto, Saronno e Gallarate

Ad oggi, 27 gennaio 2022, sono ricoverati negli Ospedali dell’ASST Valle Olona 136 pazienti Covid-19 così suddivisi: 69 all’ospedale di Busto Arsizio, 48 a Gallarate (di cui 4 in Terapia intensiva) e 19 a Saronno. Un quadro che si muove verso un lento miglioramento: il numero attuale di pazienti è infatti più basso dell’ultima comunicazione diffusa dall’azienda ospedaliera a significare che anche nei distretti del sud della provincia potrebbe essere stato superato il picco dei ricoveri.

Dalle informazioni diffuse il numero dei pazienti in gravi condizioni sembrerebbe essere molto più contenuto rispetto al passato. Oltre ai quattro pazienti in terapia intensiva a Gallarate si registrano solo i casi un po’ più critici rappresentato da quelli sottoposti a ventilazione assistita non invasiva (casco C-Pap) che sono cinque: 3 a Busto Arsizio e 2 a Gallarate. L’età media dei ricoverati è di 73 anni.