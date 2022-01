Roijakkers che bontà: “Fiero dei ragazzi, sono restati uniti”

ROIJAKKERS 1 – «Per noi è arrivato un ottimo risultato in una partita molto difficile contro una squadra che disputa la Eurocup. I miei ragazzi hanno giocato un ottima partita, sono stati uniti fino alla fine continuando a fare il nostro gioco: avevo chiesto proprio questo, sono orgoglioso e sono fiero di loro. Ognuno ha dato il suo contributo».

ROIJAKKERS 2 – «In pochi vedevano una possibilità di vittoria per noi quest’oggi. Invece i nostri cambi come ad esempio Nicolò (Virginio ndr), Gianca (Ferrero) o Matteo (Librizzi) ci hanno aiutato molto, specie nella ripresa. Anche per i tifosi questo successo è una bella soddisfazione. Abbiamo anche migliorato molto l’intensità rispetto alla scorsa partita. Poi Marcus Keene è un grande giocatore: da quando sono qui ha giocato due ottime partite e oggi ha fatto ancora meglio che con Venezia».

ROIJAKKERS 3 – Reyes? Credo sia stato un grande fattore con la sua partita e ci ha dato una grande mano a livello offensivo. Non avendo giocato la scorsa settimana abbiamo lavorato per inserirlo, si sta ancora adattando e ci ha aiutato con la sua fisicità. Ci sono ancora tanti aspetti in cui può migliorare ma appunto è stato un grande fattore sulla partita».

ROIJAKKERS 4 – «Abbiamo avuto tempo per riorganizzarci e lo abbiamo fatto, visto che settimana scorsa non si è giocato, siamo riusciti a giocare bene e con carattere, oltre ad aver dato diversi minuti di gioco a tutti».

MOLIN 1 – «Poca presenza al rimbalzo, Varese ha preso 20 rimbalzi, e alcuni giocatori di contorno hanno fatto la differenza, come Reyes e Caruso. Non abbiamo mai avuto energie per rompere la partita, mancata energia giusta e nell’uno contro uno. Hanno meritato, non perchè Keane ha fatto 31 punti, perche si sono sacrificati, ci hanno limitato il ritmo e le penetrazioni».

MOLIN 2 – «Dovevamo rompere la partita prima, invece abbiamo permesso a Varese di giocare bene le sue carte. Noi abbiamo perso gli ultimi tre rimbalzi. La differenza la fanno le piccole cose. Ultimo quarto

freschezza di Varese ha fatto le differenze, dobbiamo ribaltare questa situazione».